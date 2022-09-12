تفاصيل اجتماع أعضاء مجلس إدارة مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمات للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من خلال مركز النشر الدولى، الذى ينظم سلسلة دورات تدريبية وورش عمل فى تنمية القدرات البحثية والتدريب على أساليب وفنيات البحث العلمى والمهارات البحثية للنشر الدولى.

ومن جانبه اجتمع الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعضاء مجلس إدارة مركز النشر الدولى لبحث عدد من الموضوعات المطروحة الخاصة بالمركز تتضمن تقرير عن نشاط المركز، والدورات التدريبية وورش العمل التى نفذها مركز النشر الدولى خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن مركز النشر الدولى تم إنشائه بقرار مجلس الجامعة فبراير 2020، لتقديم خدمات لدعم طلبة الدراسات العليا، الباحثين، أعضاء هيئة التدريس، فى البحث العلمى بشكل عام والنشر الدولى بشكل خاص.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول، أن المركز يقدم الاستشارات من قبل أساتذة متخصصون من داخل مصر ومن جامعات دولية مثل جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة مونتريال (كندا)، جامعة لوند (السويد)، إلى جانب العديد من الخدمات التى يتم تقديمها عن طريق خبراء متميزين من اعضاء هيئة التدريس من داخل مصر وخارجها.

وعرض الدكتور عبد الغفار أبو السعود، مدير مركز النشر الدولى تقرير عن الخدمات والخبرات المقدمة من خلال المركز خدمة التحليل الإحصائى الاستشارات العلمية وكشف الاقتباس، التدقيق اللغوى باللغة العربية واللغة الإنجليزية الترجمة وتوثيق المراجع ومعالجة البيانات، إختيار المجلة العلمية، معامل التأثير للمجلات، المراجعة العلمية للأبحاث.

وأوضح مدير مركز النشر الدولى بالجامعة أن المركز يقدم خدمات مجانية للاستشارات الاحصائية يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحاً من خلال مبادرة مستشارك البحثى وذلك بحجز مسبق على الواتس على رقم المركز.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المركز وهم الدكتورة إيمان أبو الحسن، نائب مدير المركز، الدكتورة إلهام الخواص، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة دنيا جريش، عضو مجلس الإدارة، ومنى صالح المدير الإدارى، والمهندسة زينب صقر، مسئول تكنولوجيا المعلومات بالمركز.