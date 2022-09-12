تعيش بمفردها.. العثور على جثة مسنة فى حالة تحلل داخل منزلها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تباشر نيابة فاقوس العامة بالشرقية، التحقيقات فى واقعة العثور على ربة منزل مسنة، فى حالة تحلل داخل منزلها بقرية الصالحية القديمة، دائرة مركز شرطة فاقوس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالى بالعثور على جثمان سيدة فى حالة تحلل، داخل منزلها بقرية الصالحية القديمة، دائرة مركز شرطة فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة " فاطمة أ ح " 71 عاما ربة منزل مقيمة الصالحية القديمة، فى حالة تحلل،وتبين من الفحص أن المتوفية أرملة وتعيش بمفردها، وتوفيت منذ 5 أيام ولم يكتشف أحد وفاتها وعند انبعاث رائحة كريهة من داخل منزلها اكتشف الأهالي الأمر، تم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.