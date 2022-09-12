تعليم الوادي الجديد تستكمل اختبارات القبول بمدرسة التكنولوجيا بالداخلة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، استمرار إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الداخلة لطلاب (الداخلة وبلاط والفرافرة)، واستكمال المرحلة الثانية من الامتحانات بمركز الخارجة لطلاب "الخارجة وباريس" وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة الاتصالات المصرية.

وكان مدير التعليم بالمحافظة التقى مع وفد وحدة مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ومدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لبحث خطة العمل الفترة القادمة بشأن التجهيز والإستعداد لدخول أول مدرسة تكنولوجية بالمحافظة الخدمة العام الدراسى الجديد 2022_2023.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، أنه اللقاء ضمن خطة العمل لافتتاح اول مدرسة تكنولوجية على أرض الوادى الجديد حيث يجرى العمل فى تجهيز المدرسة بالآثاث وفرش المعامل والورش وكافة المتطلبات اللازمة لإستقبال الطلاب مع بداية الدراسة وذلك في إطار جهود المحافظة لخدمة ابناء المحافظة وإتاحة الفرص امامهم لتعليم متميز من أجل أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا.