تشارلز يصل هوليرود.. و21 طلقة تحية للملك قبل اصطحاب جثمان الملكة فى موكب

كتبت رباب فتحى

وصل الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة كاميلا إلى قصر هوليرود، حيث يوجد جثمان الملكة إليزابيث الثانية، وتم إطلاق 21 طلقة تحية من قلعة إدنبرة تكريما للملك، ويتم عزف النشيد الوطني.

واصطفت شوارع العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بالجمهور الذى جاء لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث الثانية، ووقف المعزيين بطول شارع رويال مايل في إدنبرة، حيث من المتوقع أن يسير موكب ملكى يحمل نعش الملكة من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز، حيث سترقد لمدة 24 ساعة يقدم خلالها عشرات الآلاف من المعزيين احترامهم قبل نقل الجثمان إلى لندن غدا.

وكما حدث بالأمس ، عندما سار نعش الملكة في نفس الطريق ، كان هناك تصفيق قليل من حين لآخر بينما كانت سيارة الملك تشارلز الثالث تتجه نحو هوليرود هاوس لاصطحاب جثمان الملك.

وكانت وصلت السيارة التي تحمل الملك الجديد إلى هوليرود هاوس ، وهو المقر الرسمي للملك في إدنبرة. وخرج تشارلز من السيارة قبل دخولها بالكامل داخل البوابات ، حتى يتمكن هو والملكة كاميلا من تحية بعض المعزيين الذين تجمعوا هناك.

وستقام الصلاة عند الساعة 4 عصرا في الكاتدرائية للاحتفال بحياة الملكة ، قبل أن تستريح لمدة 24 ساعة فى الكاتدرائية حيث سيتم السماح لأفراد الجمهور بمشاهدة نعش الملكة من حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم الاثنين ، مع توقع حشود كبيرة.