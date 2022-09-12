تربية حلوان تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة

كتب محمد صبحى

نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام حمدى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر فى الندوة الدكتور ياسر عكاشة أخصائي السموم الإكلينيكية ومدرس بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان.

وتناولت الندوة الأمراض التنفسية والقلبية من شان تغير جودة الهواء وزيادة الملوثات الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية، والتأثير على الجهاز التنفسي والدوري للإنسان، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض التنفسية، كازمات الربو والحساسية، بالإضافة إلي مضاعفة المشكلات القلبية لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، كمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، ومناقشة التهديد الذي يعوق التقدم العلمي تجاه تقليل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والوفيات الناتجة عن بعض الأمراض، بالإضافة إلى التغير السلبي على متطلبات صحة الأفراد: وهي الهواء والماء النقي والطعام الكافي، والعوائق الطبيعية لعوامل العدوى المرضية والمأوى المناسب والآمن.