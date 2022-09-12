تدخل جراحى بمستشفى المنشاوى فى طنطا ينقذ حياة مصاب بجرح قطعى ونافذ بالرقبة

نجح فريق طبي بمستشفي المنشاوي بطنطا، في انقاذ حياة مريض بعد تعرضه لجرح قطعي عميق ونافذ بالرقبة مع وجود نزيف حاد وفقدان الكثير من الدم.
كان المريض قد وصل لطوارئ المستشفى في حالة حرجة، وتم على الفور عمل الإسعافات الأولية، ونقل المريض إلى غرفة العمليات، وتم عمل إستكشاف جراحي طارئ، حيث تبين وجود قطع كلي للشريان السباتي الرئيسي المغذي للمخ وقطع كلي لحبل الوريد الداخلي وتهتك لعضلات الرقبه السطحية والعميقة المجاورة للقصبة الهوائية.
وعلى الفور تم التحكم فى النزيف وعمل إصلاح للشريان السباتي الرئيسي بإستخدام رقعه وريديه من الوريد الصافي العظيم وعمل ربط لحبل الوريد الداخلي وإصلاح لعضلات الرقبة العميقة والسطحية، وحاليا المريض في كامل الوعي وبحالة صحية جيدة دون وجود أي عجز.
وقام بإجراء التدخل الجراحي الدكتور محمد أبومنصور إستشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى بمعاونة الدكتور عبدالله عميره والدكتور محمد الشريف أخصائيين جراحة الأوعية الدموية والدكتور محمد الألفي طبيب إمتياز قائم بتخدير المريض، والدكتور أيمن صالح، إستشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى بمعاونة والدكتورة يمنى إبراهيم درويش، والدكتورة شيماء سلام، طبيبات مقيمات تخدير بالمستشفى.
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