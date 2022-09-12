تدخل جراحى بمستشفى المنشاوى فى طنطا ينقذ حياة مصاب بجرح قطعى ونافذ بالرقبة

الغربية - مصطفى عادل

نجح فريق طبي بمستشفي المنشاوي بطنطا، في انقاذ حياة مريض بعد تعرضه لجرح قطعي عميق ونافذ بالرقبة مع وجود نزيف حاد وفقدان الكثير من الدم.

كان المريض قد وصل لطوارئ المستشفى في حالة حرجة، وتم على الفور عمل الإسعافات الأولية، ونقل المريض إلى غرفة العمليات، وتم عمل إستكشاف جراحي طارئ، حيث تبين وجود قطع كلي للشريان السباتي الرئيسي المغذي للمخ وقطع كلي لحبل الوريد الداخلي وتهتك لعضلات الرقبه السطحية والعميقة المجاورة للقصبة الهوائية.