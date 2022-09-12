تخريج دفعة جديدة من معاوني الأمن لعام 2022

كتب إيهاب المهندس

تخرجت دفعة جديدة من معاهد معاون الأمن، وذلك بعد إتمام الدراسة المقررة بالمعاهد، لينضموا للمواقع الشرطية، حيث يحصل الملتحقون بمعاهد معاون الأمن على عدد من المزايا، حيث يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، وتتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

ويجب على المتقدم لمعاهد معاون الأمن أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، ويجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية.