تحرير 975 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 975 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 975 مخالفة مرورية، بينها 436 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و454 مخالفة متنوعة، وضبط 6 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و9 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز23 أخرين غير مرخصين، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و59 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5900 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.