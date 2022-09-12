بـ5 جنيهات فقط.. كيف تقضى يوم إجازتك في الإسكندرية؟.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - فريق المحافظات

تتميز الإسكندرية، بأجواء ساحرة تجعلك تبحث عن بعض الأماكن لقضاء الإجازات بها، بأقل التكاليف، ويستعرض "اليوم السابع" كيفية قضاء يوم كامل منذ ساعات الصباح حتى المساء بأرخص الأسعار في محافظة الإسكندرية، من خلال الإجازات، ومن تلك الأماكن حديقة حيوان الإسكندرية، وهي من المقاصد الاولي لأهالي الاسكندرية والمحافظات الأخرى، لقضاء يوم مع أسرهم ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة .

أسعار دخول حديقة الحيوان بالإسكندرية 5 جنيهات

مواعيد فتح الحديقة الساعة 8,30 صباحا

مواعيد غلق الحديقة الساعة 5 مساء

أسعار دخول الوحدات الداخلية بالحديقة 5 جنيهات لكل من :

البرج

الكارته

المتحف

بيت الزواحف

حيث إن تذكرة الدخول للحديقة، بسعر 5 جنيهات تشمل مشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، المتعددة منها: الأسود - السباع - القرود بجميع أنواعها - طيور الزينة - الطيور المائية - سبع البحر - الدببة بجميع أنواعها - الأحصنة النادرة - الجمال المغربي والاستوائي - النعام بجميع أنواعها.

وتحتوي حديقة حيوان الإسكندرية، على عدد مختلف من الحيوانات وأصناف مختلفة من الحيوانات، لا غرابة في أن تكون حديقة حيوان الإسكندرية، من أماكن السياحية في الاسكندرية التي يُقبل الناس على زيارتها مراراً وتكراراً لاستماع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

وتقع الحديقة علي مساحة 24 فدانا، هي أكبر ثاني حديقة حيوانات في جمهورية مصر العربية بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعاً مبهراً في الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة اماكن ترفيهيه، في الاسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الاماكن لجميع الاعمار للمواطنين.



استمتاع الاطفال بحديقة الحيوان



توافد الاسر علي حديقة الحيوان



توافد الزائرين علي حديقة حيوان الإسكندرية



حديقة حيوان الإسكندرية مقصد المواطنين من المحافظات



صورة اسد بالحديقة



صورة-الدب-فارس