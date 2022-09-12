اليوم السابع
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برلمان سنغافورة يقف دقيقة حدادا على الملكة إليزابيث.. ورئيس وزراء تشيك يمثل بلاده بالجنازة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:44 ص
برلمان سنغافورة يقف دقيقة حدادا على الملكة إليزابيث.. ورئيس وزراء تشيك يمثل بلاده بالجنازة الملكة إليزابيث الثانية
أ.ش.أ

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وقف أعضاء البرلمان في سنغافورة اليوم الاثنين، دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن رئيسة مجلس النواب إندراني راجا قولها "لم تكن جلالة الملكة الراحلة ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل كانت أيضا رئيسة الكومنولث وهي أسرة مكونة من 56 دولة في جميع أنحاء العالم والتي تعد سنغافورة عضوًا فيها".

وحضر الجلسة البرلمانية المفوض السامي البريطاني لجمهورية سنغافورة كارا أوين.

على صعيد متصل، أعلن رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، أن رئيس الوزراء، بيتر فيالا، سيمثل بلاده في جنازة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وقال زيمان - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الاثنين، إن الأطباء منعوه من السفر لأسباب طبية ولذلك طلب من رئيس الوزراء الحضور عوضا عنه.

وفي سياق مختلف، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ، اعتزام بلادها اعتبار يوم 26 سبتمبر الجاري يوم عطلة رسمية حدادا على وفاة الملكة إليزالبيث الثانية، كما أنه من المقرر أن تقام مراسم تذكارية رسمية في العاصمة ولينجتون في اليوم ذاته.

وقالت - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنها ستحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية ووصفتها بأنها شخص غير عادي، مضيفة "بصفتها ملكة نيوزيلندا وذات السيادة المحبوبة منذ أكثر من 70 عاما، إنه من المناسب أن نحتفل بحياتها المكرسة للخدمة العامة بإقامة حفل تذكاري للدولة وعطلة عامة لمرة واحدة".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجاري في كنيسة وستمنستر أبي في لندن.

يشار إلى أن مجلس اعتلاء العرش البريطاني قد أعلن أمس الأول (السبت) الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد .. وتعهد الملك - خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد بعد وفاة والدته الملكة.

 


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