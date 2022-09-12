بدء حملة تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار بمحافظات القناة استعدادًا للشتاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء انطلاق الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من المهندس محمد عبد السلام نائب رئيس الشركة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا جاهزون لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة أعمال صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفورى فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول قد تشهدها البلاد الشتاء المقبل.

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه منها الفاكيوم، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى التدريب الجيد لمجموعة كوادر من مهندسو وفنيو ومشرفو الشركة للتعامل الفورى والسريع مع أى إحداث قدر تطرأ على مدار الساعة.

يأتى ذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.