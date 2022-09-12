بدء الأعمال التمهيدية لنقل مواقف السيارات داخل السنبلاوين إلى أسفل الكوبرى العلوى

الدقهلية - شريف الديب

بدأت اليوم الاعمال التمهيدية، بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق، لنقل مواقف السيارات داخل مدينة السنبلاوين إلى أسفل الكوبرى العلوى السنبلاوين - ميت غمر، فى اطار خطة الدقهلية لتنفيذ مواقف حضارية بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة حرصا على المظهر الحضارى وتحقيقا لرضا المواطنين.

وكلف "مختار" رئيس السنبلاوين بمتابعة وسرعة إنهاء كافة الأعمال التمهيدية وتسوية المداخل والمخارج بالموقع المقترح لنقل المواقف بالتنسيق مع مديرية الطرق للبدء فى اعمال التنفيذ للقضاء على الاختناق المرورى بأنحاء السنبلاوين.

وقال محافظ الدقهلية أن موقع المواقف الجديد يأتى فى اطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطنى المحافظة وتيسيرًا عليهم وذلك فى ظل السعى المتواصل لفخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة، وقال "مختار" أن الموقف الجديد يقضى على المواقف العشوائية داخل مدينة السنبلاوين والحد من التكدس المرورى مما يسهل حركة تنقل المواطنين..

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحى حياة المواطن المصرى وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والى المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية فى هذا الشأن، ففى محافظة الدقهلية وفى اطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.



بدء الأعمال التمهيدية لنقل مواقف السيارات بالسنبلاوين (3)



بدء الأعمال التمهيدية لنقل مواقف السيارات بالسنبلاوين (4)



بدء الأعمال التمهيدية لنقل مواقف السيارات بالسنبلاوين (1)