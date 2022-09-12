اليونسكو: أكثر من 190 من الهجمات العنيفة على المدارس فى ميانمار لمدة عام

كتبت : هند المغربي

كشف تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA) تزامنا مع اليوم الدولي الثالث للأمم المتحدة لحماية التعليم من الهجمات، إن الهجمات العنيفة على المدارس في ميانمار زادت إلى أكثر من 190 في عام 2021 ، من عشرة في عام 2020.

ووفق التقرير مع اشتداد الصراع في ميانمار بعد أحداث فبراير 2021، وقعت هجمات على المدارس في 13 ولاية ومنطقة، ارتفاعًا من ثلاث في عام 2020، كما وجد التقرير، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 170 حالة في عام 2021 وتم استخدام مرافق التعليم في المقام الأول باعتبارها قواعد، وأيضًا كمواقع احتجاز، لتخزين الأسلحة، ومواقع قتالية.

وأضاف التقرير كما أن الاستخدام العسكري للمدارس والقتال في الجوار يزيد من مخاطر المتفجرات من مخلفات الحرب ، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة ، وتلوث المدارس والطرق المؤدية إليها ومنها ، مما يؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد.

وأِشار التقرير أنه على الصعيد العالمي، حدث حوالي 40 % من جميع الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات والمرافق التعليمية الأخرى في ميانمار في عامي 2020 و 2021 ، وفقًا لتقرير GCPEA's Education under Attack 2022. في العامين الماضيين.

وتناول التقرير إعلان المدارس الآمنة، وهو التزام سياسي لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات أثناء النزاع المسلح ، والذي أقرته 114 دولة ، يلعب دورًا أساسيًا في منع الهجمات على التعليم والتخفيف من آثارها ، بما في ذلك عن طريق تقييد الاستخدام العسكري للمدارس، من خلال المصادقة على الإعلان، وتلتزم الدول باستخدام المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة، اعتبارًا من عام 2015 ، قامت أكثر من اثنتي عشرة دولة بإجراء تغييرات على سياساتها وممارساتها الوطنية ، بما في ذلك كتيباتها العسكرية ، للحد من استخدام المدارس للأغراض العسكرية.