اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:30 ص
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اليوم انطلاق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:00 ص
اليوم انطلاق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة
كتبت أسماء أمين

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يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، وذلك في احتفالية اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتتناول المجلة في عددها الأول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، ويقوم بالنشر في المجلة مجموعة من الباحثين من مصر وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

يشارك في حفل الإطلاق كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وعدد من الخبراء والمفكرين والإعلاميين.

 


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اخبار الاقتصاد

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