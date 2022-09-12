اليابان تجدد التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لنقل قاعدة أمريكية داخل أوكيناوا

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تاماكي جدد تعهد حملته في وقت سابق اليوم الاثنين، بوقف بناء منشأة عسكرية أمريكية جديدة في أوكيناوا، مما يبرز الخلاف العميق بين الحكومة المركزية والمقاطعة.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليالانب هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، بأن خطة النقل هي "الحل الوحيد" لتخفيف العبء عن أوكيناوا التي تستضيف الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية في اليابان، مضيفا أن الحكومة المركزية لن تتزحزح عن موقفها.

وفي غضون ذلك، قال تاماكي للصحفيين بعد يوم واحد من فوزه بولايته الثانية ومدتها 4 سنوات "حقيقة لا يمكن إنكارها أنني اُنتخبت من جانب الأشخاص الذين يعارضون" خطة نقل القاعدة الأمريكية، مما يعني أن "مشاعر أبناء أوكيناوا الحقيقية لم تتغير".

وحصل تاماكي المدعوم من المعارضة على أكثر من نصف الأصوات في انتخابات حاكم المقاطعة أمس، متغلبًا على منافسه عمدة مدينة جينوان السابق أتسوشي ساكيما الذي كان مدعومًا من الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر كوميتو.

ولطالما زعمت الحكومة اليابانية المركزية بأن خطة نقل القاعدة العسكرية الأمريكية داخل جزيرة أوكيناوا، يمكن أن تضمن الردع في ظل التحالف الأمني ​​الياباني - الأمريكي طويل الأمد، والذي يعتبر حيويًا بشكل خاص وسط تزايد نفوذ الصين، مع إزالة المخاطر التي تشكلها قاعدة فوتينما.

وكان تاماكي قد قال منذ فترة طويلة إن أوكيناوا تتحمل عبئًا غير معقول من خلال استضافة حوالي 70% من جميع المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، واستعادت اليابان مقاطعة أوكيناوا من الولايات المتحدة قبل نصف قرن.