الملك تشارلز يصل إدنبرة ويتسلم مفاتيح المدينة قبل قيادة موكب نقل نعش الملكة

كتبت رباب فتحى

وصل منذ قليل، الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة إلى مطار إدنبرة قادمين من لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث فى اسكتلندا اليوم، حيث يتجهان الآن إلى قصر هوليرود هاوس.

وفي الساعة الثانية ظهرا، من المقرر أن يشارك الملك في حفل تسلم المفاتيح في قصر هوليرود هاوس ، حيث سيتم تسليم مفاتيح المدينة للملك الجديد.

وبعد حفل تسلم المفاتيح، سيقود الملك بعد ذلك موكبًا بمشاركة أعضاء آخرين من العائلة المالكة خلف نعش الملكة حيث يتم نقله على طول شارع رويال مايل إلى كاتدرائية سانت جايلز.

وسيقام القداس عند الساعة 4 مساءً في الكاتدرائية للاحتفال بحياة الملكة ، قبل أن تستريح لمدة 24 ساعة فى الكاتدرائية حيث سيتم السماح لأفراد الجمهور بمشاهدة نعش الملكة من حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم الاثنين ، مع توقع حشود كبيرة.