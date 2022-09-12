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الملك تشارلز يتلقى العزاء فى البرلمان.. ومجلس اللوردات يتعهد بالولاء له

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:50 ص
الملك تشارلز يتلقى العزاء فى البرلمان.. ومجلس اللوردات يتعهد بالولاء له الملك تشارلز
كتبت رباب فتحى

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أشاد اللورد ماكفال المتحدث باسم مجلس اللوردات فى البرلمان البريطانى، فى خطاب موجه إلى الملك تشارلز بـ"تواضع ونزاهة" الملكة إليزابيث الراحلة.

البرلمان الاسكتلنداى
البرلمان

 

وقال إن الوجود المطمئن لجلالة الملكة الراحلة على مر السنين جعل من الصعب التفكير في أن هذا النوع من الحكم الطويل والملهم من التفاني العميق يمكن أن ينتهى.

وقال إننا جميعًا "نشعر بفقدان شديد" وسوف نتذكر "التزامها ، ولطفها ، وروح الدعابة ، وشجاعتها ، وثباتها ، بالإضافة إلى إيمانها العميق ، الذي كان أساس حياتها".

ثم تعهد رئيس مجلس اللوردات ، اللورد ماكفول من ألكويث ، بالولاء للملك وقال إنه "فخور ومتواضع" للترحيب به في البرلمان.

وصل الملك إلى قاعة وستمنستر إلى جانب الملكة القرينة، حيث سيتلقى التعازي من أعضاء مجلس العموم واللوردات في وفاة والدته الملكة.

يمثل وصول الملك تشارلز أول زيارة له كملك للبرلمان.

 

 

 


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