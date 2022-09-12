المعارضة اليمينية في السويد في طريقها للفوز بالانتخابات البرلمانية

وكالات

قالت سلطة الانتخابات في السويد، الأحد، إن أحزاب المعارضة اليمينية في السويد في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعداً في البرلمان المؤلف من 349 مقعداً، متغلباً على يسار الوسط الحاكم، وذلك بعد إعلام نتائج 78٪ من الدوائر.

وفي حال تأكيد هذه النتائج، من المتوقع أن يصبح زعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون رئيساً للوزراء بينما سيكون الحزب الديمقراطي السويدي، اليميني المتطرف المناهض للهجرة، أكبر مجموعة يمينية في البرلمان، وسيكتسب تأثيراً مباشراً على السياسة لأول مرة.