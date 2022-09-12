المستشار الألمانى: لن نتخذ أى خطوات أحادية فيما يخص إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ألمانيا لن تتخذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يخص إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولن تعمل في هذا الاتجاه إلا بالتعاون مع حلفائها، وفقا لروسيا اليوم.

وبشأن خطط لنقل دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا قال المستشار الألماني، : سنبقى متمسكين بالموقف الذي كانت الحكومة الألمانية تتخذه منذ البداية، وسيكون ذلك موقفنا في المستقبل وخاصة أننا لن نتخذ أي خطوات أحادية الجانب.

وفى وقت سابق أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي شن ضربة صاروخية على مدينة خاركيف، فيما وردت أنباء تفيد بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

وقال سينيهوبوف -في بيان نشر عبر قناة تليجرام- "قتل شخص وجرح أحد المارة"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت لاحق ، أوضح الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف أن عدد المصابين ارتفع إلى أربعة. في حين تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، على انقاذ المصابين .