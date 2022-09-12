اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الصليب بعد غد الموافق 14 سبتمبر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:06 م
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الصليب بعد غد الموافق 14 سبتمبر الصليب المقدس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعد غدا الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

 

وحسبما ذكر التاريخ الكنسى أنه عندما صلب اليهود السيد المسيح أخذوا الصلبان الثلاثة التي صلب عليه السيد المسيح ورموها في مكان لمقلب قمامة فكان كلما ألقوا القمامة فوق الصلبان يخرج مكانها ريحان، وكانوا يشمون الريحان بدلا من القمامة.

 

وبعد أن توقفت الاضطهادات وانتصرت المسيحية في أيام الملك قسطنطين الكبير قامت أمه الملكة هيلانة بالتفتيش عن الصليب الكريم فى القدس، وبعد جهد كبير وجدته مدفونا مع صليبين آخرين على عمق كبير في التراب وتحت القمامة وكان ينمو عليه نبات الريحان.

 

وفى عيد الصليب يحمل الأطفال الرمانة فوقها الريحانة، والريحان يعتبر رمزا لرائحة الصليب الطيبة واللون الأخضر هو رمز الحياة".

 

ويعبر الرُمان عن وحدة الكنيسة، أي جماعة المؤمنين، فثمرة الرُمان تمثل الكرة الأرضية، ومبناها الداخلي يمثل بلدان العالم الذي تفصله الحدود ولكن الذي يجمعه السيد المسيح، وأن التاج الذي في رأسها هو تاج الملك تاج المسيح يسوع.

 

 

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الصليب المقدس

عيد الصليب



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:36 م

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الاحتفال بعيد النيروز اليوم.. تناول البلح والجوافة رمز لطهارة الشهداء والقلب.. والكنائس تصلى قداسات "فرايحى".. وتوت أول شهور السنة القبطية مشتق من الإله تحوت

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:52 م

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد النيروز غدا الإثنين

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:03 ص

الكنيسة الكاثوليكية: الرئيس السيسي يخصص أرض لمستشفى بامبينو جيزو بالعاصمة الإدارية

السبت، 27 أغسطس 2022 10:39 م

وفد الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا يزور كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:27 م

الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تنهيان صوم العذراء مريم اليوم الإثنين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة