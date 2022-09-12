القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لتأهيل المشاركات فى بعثة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

كتب زكى القاضى

استمراراً لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول، تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية المقرر مشاركتهم ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية .

تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات فى مختلف الموضوعات لتأهيل العناصر النسائية المشاركات فى عملية حفظ السلام، وزيادة الوعى لديهن بما يعزز من قدراتهن فى القيام بكافة المهام المكلفين بها .

بدأت الجلسة الإفتتاحية للدورة بكلمة اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية، أكد خلالها على أهمية مشاركة العناصر النسائية فى مهام حفظ السلام بما يسهم فى تعميق حالة الإستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء، مشيراً إلى علاقة مصر القوية والراسخة بكافة الدول الأفريقية .

وأشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى كلمته إلى دور مصر المحورى فى دعم السلم والأمن إقليمياً ودولياً من خلال الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ منع النزاعات بدون التدخل فى الشئون الداخلية لدول النزاع .

كما ألقى السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة كلمة أشاد خلالها بدور مصر الرائد الذى يعد المحرك الرئيسى لتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا، مشيراً إلى جهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والإستقرار الدوليين .