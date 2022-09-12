الفلبين تمدد حالة الكارثة بسبب جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السكرتيرة الصحفية للرئيس الفلبيني تريكسي كروز أنجيليس قولها "تم تمديد حالة الكارثة لمدة 3 أشهر على الأرجح ولكن فقط لغرض الحفاظ على المزايا الناتجة عن تطبيقها".

وأشارت إلى أنه من بين المزايا المذكورة إطلاق حزم التعويضات والمشتريات الطارئة وبدل المخاطر الخاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تأتي هذه التطورات بعد إسبوع من إعلان وزارة الصحة أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن أوصى ببقاء حالة الكارثة بسبب جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه حتى أمس الأحد، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد 3 ملايين و906 آلاف و269 شخصا.