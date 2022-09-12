العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مصرف زراعي بقنا

عثر أهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، على جثة شخص مجهول الهوية داخل مصرف زراعي بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي جثة شخص مجهول الهوية داخل مصرف زراعي بقرية الجبلاو في قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتعرف علي هوية الشخص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وجاري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.
جثة - أرشيفية
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عثر أهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، على جثة شخص مجهول الهوية داخل مصرف زراعي بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.
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