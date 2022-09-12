العاصمة الإدارية: الانتهاء من 40 ألف فدان بالعاصمة والتعامل بالمدينة سيكون "سمارت"

كتبت أسماء أمين

قال خالد عباس، المدير التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية ستكون أكبر مدينة ذكية فى العالم بعد انتهاء نقل المواطنين إليها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 ألف فدان.

وأضاف خلال كلمته فى حفل إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بعنوان "الحوكمة والعاصمة الإدارية الجديدة"، أنه تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على اعلى مستوى من أدوات التحول الرقمي.وذكر عباس، أن مواطن العاصمة هيتعامل من خلال تطبيق شامل يوفر له كافة متطلباته، ويخدم كل سكان المدينة، ولن يكون هناك تعامل بشري، والعمل بشكل "سمارت" فقط.

وتابع أن العاصمة الإدارية تمثل نواة لبداية تأسيس المدن الذكية لتصل إلى 40 مدينة، موضحا أنه تم إنشاء أعمدة ذكية تغطى كل جزء من العاصمة.

وأكد أن ما تم حتى الآن يمثل إنجاز على كافة المحاور، إذ تم تنفيذ 40 ألف فدان حتى الآن يمثل حجما ضخما جدا من الاستثمارات وأن ما حدث حتى الآن يمثل إنجاز ما تم فى 40 ألف فدان وحجم باستثمارات ضخم.

وأوضح أن الفترة القادمة سنعمل على كيفة إدارة العاصمة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.