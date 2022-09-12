اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:01 ص
أكرم القصاص
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الطاقة الذرية تطالب بحماية الأمان والأمن النوويين بمحطة زابوريجيا الأوكرانية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:00 ص
الطاقة الذرية تطالب بحماية الأمان والأمن النوويين بمحطة زابوريجيا الأوكرانية محطة زابوريجيا الأوكرانية
أ ش أ

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عبَّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى عن قلقه البالغ من الوضع فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا، فى ظل استمرار القصف هناك.

وشدد جروسى- فى تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء الأحد، على ضرورة إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين فى المحطة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشأورات بدأت بألفعل فى هذا الصدد.

ورحَّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاح خط الطاقة الاحتياطى للمحطة، الذى أعلنته الوكالة فى وقت سابق، بما يعنى تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التى تحتاجها لتبريد المفاعل، بجانب وظائف الأمان الأساسية الأخرى.

 


الطاقة الذرية

محطة زابوريجيا الأوكرانية

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