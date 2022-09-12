اليوم السابع
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الصحة العالمية: متوقع ظهور فيروسات وجراثيم جديدة فى المستقبل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:47 ص
الصحة العالمية: متوقع ظهور فيروسات وجراثيم جديدة فى المستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى عن اليوم العالمى لسلامة المرضى، إن جائحة كورونا كشفت عن فجوات كثيرة فى المجال الصحى، موضحة إنه فى بداية الجائحة كانت هناك أسئلة حول كورونا، وحدث تاثيرا كبيرا على سلامة المرضى لأنه كان يوجد نقص فى المعلومات، وأصبحت هناك دراسات منظمة وتسريع الدراسات وبحوث حول كيفية انتقال المرض وعلاجه، مشيرة إلى سلامة المرضى والاستخدام الرشيد للأدوية كانت من أهم المبادىء والتوصيات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وقالت، إنه خلال جائحة كورونا تم استخدام الأدوية التى تسببت فى العديد من المضاعفات، والاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية خلال جائحة كورونا، ولم يكن هناك داعى لاستخدام المضادات الحيوية فى كورونا لأنه فيروس، موضحة إن الكوادر الصحية أدت إلى اصابة الكوادر الصحية مما أثر على سلامة المرضى وخاصة فى غرف العناية الفائقة.

وأكدت، إنه ستظهر جراثيم جديدة نتيجة السفر والاختلاط، ولكن لابد من تطبيق قواعد سلامة المرضى، وخاصة فى ظل جدرى القرود وكورونا لذلك لابد من الالتزام بسلامة المرضى، لانه متوقع ظهور فيروسات وجراثيم أخرى فى السنوات المقبلة . 

 

 


سلامة المرضى

اليوم العالمى لسلارمة المرضى

سلامة المرضى بالمستشفيات

الاهتمام بسلامة المرضى



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