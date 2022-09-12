السفير المصري في تنزانيا يسلِّم مساعدات طبية إلى وزارة الصحة التنزانية

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سلَّم سفير مصر في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، مساعدات طبية مقدَّمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى وزارة الصحة التنزانية، وذلك في مراسم رسمية حضرها عدد من مسئولي الوزارة.

وذكرت وزارة الخارجية -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد- أن السفير المصري أكد -في كلمته بهذه المناسبة- حرص مصر على تعزيز قدرات القطاع الطبي في تنزانيا، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار السفير -في هذا الصدد- إلى الدعم الذي تقدمه مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الحكومة التنزانية على تنفيذ خططها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها.

كما أبرز السفير -في هذا الإطار- المساعدات التي قدمتها مصر إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التنزانية، بالإضافة إلى القوافل الطبية والخبراء والأطباء المصريين الذين تم إيفادهم إلى تنزانيا في العديد من التخصصات خلال السنوات الماضية، وبرامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى الكوادر الطبية التنزانية.

من جانبه، عبَّر رئيس قطاع الأدوية بوزارة الصحة التنزانية داودي مساسي عن شكر وتقدير بلاده للمساعدات الطبية المصرية، التي تأتي استمرارًا للدعم الذي قدمته مصر إلى قطاع الصحة في تنزانيا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الحكومة التنزانية -تحت قيادة الرئيسة سامية حسن- تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة، حيث يأتي توفير الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في مقدمة الأولويات.