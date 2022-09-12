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السفارة الفرنسية بموسكو: استمرار إصدار التأشيرات قصيرة الأمد للمواطنين الروس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:53 م
السفارة الفرنسية بموسكو: استمرار إصدار التأشيرات قصيرة الأمد للمواطنين الروس اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السفارة الفرنسية في موسكو إنها ستستمر في إصدار التأشيرات قصيرة الأمد للمواطنين الروس، موضحة أنها ستفرض رسوما وشروطا جديدة على الفيزا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت السفارة الفرنسية في موسكو، أنه بموجب قوانين التأشيرات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، سترتفع رسوم التأشيرة الفرنسية للمواطنين الروس إلى الضعف، حيث ستصبح تكلفتها 80 يورو بدلا من 35 يورو، وستزداد مدة التدقيق في طلبات فيزا الشنجن إلى 45 يوما.

وأوضحت السفارة الفرنسية في موسكو، أن هذه التعديلات لا تنطبق على التأشيرات طويلة الأمد، حيث وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية أغسطس في اجتماعهم غير الرسمي الذي عقد في براج على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة للمواطنين الروس مما سيجعل الحصول عليها أكثر تعقيدا.


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