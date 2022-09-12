السجن 8 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص بالسجن 8 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجارى، بداىرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ي . ع )، لاتهامه بإحراز جوهرين مخدرين " الهيروين، والميثامفيتامين" بقصد الإتجار، وإحراز جوهرين مخدرين "الأفيون، والميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وإحراز سلاحا نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.