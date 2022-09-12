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السجن 15 سنة لعامل هدد فتاة بنشر صور لها على الفيس بوك في سوهاج

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:17 م
السجن 15 سنة لعامل هدد فتاة بنشر صور لها على الفيس بوك في سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.م.أ" عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "م.ش.س" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بنشر صور شخصية لها، والاعتداء على حرمتها الشخصية بدائرة مركز أخميم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
 
ترجع وقائع القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهم بتهديدها وابتزازها بنشر صورها الشخصية على الفيس بوك، وانتهاك حرمتها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغة وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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