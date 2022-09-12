اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:33 م
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السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد شخص واستعراض القوة بسوهاج

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:33 م
السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد شخص واستعراض القوة بسوهاج المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ص.م.ص" عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد شخص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدائرة مركز المنشأة واستعراض القوة والعنف معه وسرقته .
 
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان، بأمانة سر عصام حسانين.
 
 
 
تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليه "م.أ"   وإثارة الرعب له بقصد ترويعه وسرقته بالاكراه، وبعد تقنين الإجراءات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 

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جنايات سوهاج

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