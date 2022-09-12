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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة داخل ميكروباص بالشروق

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:30 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة داخل ميكروباص بالشروق محكمة
أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق ميكروباص، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة داخل سيارة أجرة وتهديدها بسكين.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3586 لسنة 2022 جنح الشروق، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة بأن باغتها حال ترجلها من السيارة قيادته، مشهرا سلاح أبيض في مواجهتها وحاول الاعتداء عليها على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية.
 
 
 

هتك عرض

التعدى على فتاه

جنايات القاهره

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