الرقابة المالية ترفض طلب وقف قرارات عمومية "العامة للصوامع والحديد للصلب"

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، قرارين رقمي 85، 86 لسنة 2022، برفض طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركتي العامة للصوامع والتخزين، الحديد والصلب المصرية، المنعقدة يوم 18 ديسمبر 2021 للأولى، و11 يناير 2022 لعدم توافر الركن الشكلي، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركتي سوليدير القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة أجواء القابضة - مصر، وذلك إعمالاً لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء قرار الهيئة رقم 1261 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020 بمنع محمد بن عيسى بن جابر من حق التصويت المؤقت بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020، جاء ذلك بعد تقدم المساهم نبيل محمد عامر في شركة أجواء.