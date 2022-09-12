الرئيس السيسي يوفد مندوبا لسفارة بريطانيا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لسفارة بريطانيا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانيةالإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:55 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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