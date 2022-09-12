اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا لسفارة بريطانيا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:55 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لسفارة بريطانيا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة الممكلة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالقاهرة، للتعزية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 


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