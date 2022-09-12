الرئيس السيسي يوفد مندوبا لسفارة بريطانيا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة الممكلة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالقاهرة، للتعزية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.