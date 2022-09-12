اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائري يرسل دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية بنوفمبر القادم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:54 ص
الرئيس الجزائري يرسل دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية بنوفمبر القادم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلّم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

 

وسلّم الدعوة وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد عرقاب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الكويتي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس.

 


عبد المجيد تبون

الجزائر

الكويت

القمة العربية

أمير الكويت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة