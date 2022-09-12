الدفاع الروسية: مقتل 250 عسكريا أوكرانيا فى كوباينسك وإيزيوم بخاركيف

كتب سمير حسنى

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا في غارات روسية على القوات الأوكرانية في كوباينسك وإيزيوم بخاركيف.

وتعهدت وزارة الدفاع الروسية، بمواصلة الضربات الصاروخية الدقيقة على أهداف للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركيف.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 52 ألفا و950 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الإثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2168 دبابة و4640 من المركبات المدرعة و1269 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و243 طائرة و213 مروحية و3463 من المركبات وخزانات الوقود"، مؤكدا أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل.. ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن عدد ضحايا العملية الروسية مع الأطفال الأوكرانيين قد بلغ 1130 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم حيث قتل 383 طفلا وأصيب 747 آخرون.

ومن جانب آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الإثنين/ تحرير أكثر من 20 بلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار هجومها المضاد على الجيش الروسي.