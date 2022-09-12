اليوم السابع
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الدفاع البريطانية: "تداعيات كبيرة" لنجاحات أوكرانيا على العملية العسكرية الروسية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:40 ص
الدفاع البريطانية: "تداعيات كبيرة" لنجاحات أوكرانيا على العملية العسكرية الروسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن نجاح القوات الأوكرانية في هجومها المضاد لإخراج القوات الروسية من إقليم خاركيف "له تداعيات كبيرة على التصميم العام لعمليات روسيا"، وعلى معنويات جنودها على الأرض.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، اليوم الاثنين - "من المرجح للغاية أن تجبر غالبية القوات في أوكرانيا على إعطاء الأولوية للإجراءات الدفاعية الطارئة"، بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

ووصفت ثقة القوات الروسية المنتشرة على الأرض في القيادة العسكرية الروسية العليا بأنها "محدودة بالفعل" و"من المرجح أن تتدهور أكثر".

كما رجحت الدفاع البريطانية أن تكون روسيا قد أمرت بسحب قواتها من كامل المنطقة التي تسيطر عليها في إقليم خاركيف غربي نهر أوسكيل.

وأشارت إلى أنه ما زالت هناك "جيوب مقاومة معزولة في هذا القطاع، لكن منذ الأربعاء، استعادت أوكرانيا أراضي تبلغ ضعف مساحة لندن الكبرى على الأقل"، أي ما يعادل 3 آلاف كيلومتر مربع.

أما في جنوب أوكرانيا، بالقرب من خيرسون، فتوقعت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تجد صعوبة بالغة في جلب احتياطيات كافية عبر نهر دنيبرو إلى خط المواجهة على الضفة الغربية للنهر.

وتابعت أن الجسر العائم الذي بدأت روسيا إنشاءه منذ أكثر من أسبوعين لم يكتمل بعد، و"من المحتمل أن المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى تضرب الآن معابر دنيبرو بصورة متكررة لدرجة تجعل روسيا غير قادرة على إجراء إصلاحات للجسور المتضررة".

 


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