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الحكومة تنفى الاستغناء عن معلمى المدارس الحكومية من غير خريجى كليات التربية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:48 م
الحكومة تنفى الاستغناء عن معلمى المدارس الحكومية من غير خريجى كليات التربية انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أي منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
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التربية والتعليم

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

معلمى المدارس الحكومية

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