اليوم السابع
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الجيش الجزائري يعين العميد عبدالعزيز شويطر مديرا مركزيا لأمن الجيش

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:00 ص
الجيش الجزائري يعين العميد عبدالعزيز شويطر مديرا مركزيا لأمن الجيش الجيش الجزائري
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد تعيين مدير مركزي جديد لأمن الجيش.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، أشرف على تنصيب العميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش خلفا للواء سيد علي ولد زميرلي.

وبحسب البيان، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمة له بمناسبة هذا التنصيب، قيادات الجيش إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة لوطنهم، والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

 


الجيش الجزائري

العميد عبدالعزيز شويطر

الجزائر

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