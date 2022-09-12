الجيش الأوكرانى: أصبحنا على حدود روسيا وسنحرر المزيد من الأراضى

كتب أحمد عرفة

قال الجيش الأوكراني إنه أصبح على حدود روسيا، متابعا: سنحرر المزيد من الأراضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مراسل قناة العربية، إن 3 صواريخ روسية أصابت اليوم مدينة خاركيف، موضحا أنه لن تستطيع الإمدادات الروسية الوصول إلى القوات عن طريق خاركيف.

وفى وقت سابق أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن عدم وجود آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان "الكرملين" يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات ويعتبرها ضرورية - "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض.. ونواصل التأكيد على عدم وجود أي أرضية لمثل هذه المفاوضات".

وفيما يتعلق بعلم الرئيس الروسي بما يجري على الأرض في أوكرانيا، أكد بيسكوف: "أن الرئيس بوتين على إطلاع بكل ما يجري في أوكرانيا، ويحصل على تقارير بهذا الشأن دائما".