التعليم توجه بتشكيل لجنة لاستلام الأوراق المطلوبة لذوى الإعاقة البسيطة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، بتشكيل لجنة داخل المديريات لاستلام الأوراق المطلوبة والتقارير الطبية للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المتقدمين للدمج بمدارس التعليم الفني والعام للعام الدراسى المقبل 2022/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تشكل لجنة بعضوية كل من مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية- مسئول التربية الخاصة بالمديرية- مسئول الدمج بالمديرية- موجه إعاقة فكرية - موجه إعاقة سمعية- موحد إعاقة بصرية وذلك لاستقبال الطلاب بنظام الدمج التعليمي

وتابعت الوزارة: ستكون مهمة اللجنة فحص ودراسة الأوراق والتقارير الطبية الواردة من الجهات الطبية المعتمدة لتجديد نوعية الإعاقة وتصنيفها وفق ما ورد بالتقارير الطبية المعتمدة، موضحة أنه يتم إصدار واعتماد قرارات الدمج من المديرية تحت إشراف ومسئولية مدير إدارة التربية الخاصة وأعضاء اللجنة المشكلة بالمديرية حداً من التلاعب وإهدار الحقوق.

وأكدت الوزارة هى المنوطة بإعلام أولياء الأمور من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية أو الإدارة بمواعيد التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي، علماً بأنه ستقوم لجان وزارية لمتابعة كافة إجراءات الدمج بالمديريات التعليمية وفي حالة وجود مخالفات سيحال مدير إدارة التربية الخاصة وأعضاء لجنة الدمج بالمديرية للمساءلة القانونية.