اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:39 ص
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التضامن توجه بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية ضمن "2 كفاية"

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:00 ص
التضامن توجه بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية ضمن "2 كفاية" وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفع الوعى لديهم، لافتة إلى أن مشروع “2 كفاية" يأتى ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.

ويهدف مشروع " 2 كفاية " إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب،مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

 

 

 


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