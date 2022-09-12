اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:59 م
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التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بشقة فى حدائق الأهرام بالجيزة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:39 م
التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بشقة فى حدائق الأهرام بالجيزة حريق شقة _ ارشيفية
بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمنطقة حدائق الأهرام، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا. 
 
وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني لمحاصرته، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات. 
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

حريق شقة

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الحماية المدنية

حريق شقة بحدائق الأهرام

سيارات الاطفاء



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