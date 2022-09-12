"البحوث الإسلامية" يعلن فتح باب الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر الشريف

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب الترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر الشريف لعام 1444هـ/ 2023م، تحت رعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب – شيخ الأزهر، حيث تحتوي على جائزتين، الأولى: جائزة الأزهر للرواد في مجال العلوم الأزهرية: «أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية»؛ وتبلغ قيمتها 250000 جنيه مصري، والثانية: جائزة الأزهر للرواد في مجال العلوم: «التجريبية، والطبية، والتكنولوجية، والإنسانية»؛ وتبلغ قيمة الجائزة: 250000 جنيه مصري.

ويُشترط للترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر الشريف لعام 1444هـ -2023م لنيل جائزة الأزهر للرواد، والتقديرية في مجال العلوم: التجريبية، والطبية، والإنسانية، أن يحقق المُرشّح مجموعة من الشروط، هي: النشر العلمي الدولي والمحلى، H-Index(مجمل الإنتاج العلمي) من موقع Scopus، وأن يكون مجمل الاستشهادات للبحوث الكاملة المنشورة فى المجلات (مرجعية الأبحاث Citations) من موقع Scopus، وأن يكون Impact Factor مجمل معامل التأثير لكافة البحوث.

وفيما يتعلق بالنشاط العلمى، يُشترط أن تكون الرسائل العلمية المجازة والمؤلفات العلمية المنشورة فى مجال التخصص من غير كتب التدريس منشورة بواسطة دور نشر عالمية معروفة، بالإضافة إلى المشاركة فى إنشاء مراكز تميُّز والحصول على براءات اختراع، والحصول جوائز وتقدير علمي أكاديمي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالخارج (رئيس جلسة أو متحدث مدعو) (Invited Speaker)، والاشتراك فى أسر تحرير دوريات علمية مفهرسة مدرجة فى قاعدة بيانات .Scopus

أما على مستوى النشاط المجتمعى، فيُشترط أن يكون لديه مشروعات بحثية ذات مردود مجتمعي ممولة من وزارة البحث العلمي أو جهات تمويل دولية، والمشاركة فى إعداد وتنفيذ برامج قومية لتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ برامج تعليم مستمر تخدم المجتمع، ولديه أنشطة أخرى لخدمة المجتمع مثل: الاشتراك فى الجمعيات العلمية الدولية واللجان والمجالس القومية والدولية، وإعداد دراسات تطبيقية ذات مردود إقتصادي أو بيئي يخدم المجتمع.

على الجانب الآخر يُشترط للترشح لجوائز تكريم علماء الأزهر الشريف لعام 1444هـ/ 2023م لنيل جائزة الأزهر للرواد، والتقديرية في مجال العلوم الأزهرية: (أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية)، فيما يتعلق بالنشاط العلمى أن تكون الرسائل العلمية المجازة والمؤلفات العلمية المنشورة فى مجال التخصص من غير كتب التدريس منشورة بواسطة دور نشر عالمية معروفة، مع المشاركة فى إنشاء مراكز تميز ذات تأثير في التعليم والتوعية، والحصول على جوائز تقدير علمي أكاديمي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالخارج (رئيس جلسة أو متحدث مدعو) (Invited Speaker)، والاشتراك فى أسر تحرير دوريات علمية محكمة .

أما النشاط المجتمعى المتعلق بهذه الجائزة فيشترط أن يكون لديه مشروعات بحثية ذات مردود علمي على الدراسات العليا والبحوث، وأن يكون قد شارك فى إعداد وتنفيذ برامج قومية للتدريب، وتنفيذ برامج تعليم مستمر تخدم المجتمع، وله أنشطة أخرى لخدمة المجتمع مثل: الاشتراك فى الجمعيات العلمية الدولية واللجان والمجالس القومية والدولية وإعداد دراسات تطبيقية ذات مردود اقتصادي أو بيئي يخدم المجتمع.

وتُقدم الأعمال العلمية والأوراق الثبوتية لكل مجال من مجالات الجوائز السالفة الذكر، ويكون ذلك من أربع نسخ، إلى هيئة الجائزة، ولا تُردُّ الأعمال لأصحابها، وأن يكون التقدم إلى الجوائز المُشار إليها من خلال كليات جامعة الأزهر والمراكز البحثية التابعة لها، وكذا قطاع المعاهد الأزهرية، على أن تقوم كل جهة بترشيح من تراه جديرًا بالترشح من علمائها، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 27 من سبتمبر 2022م لمدة خمسة عشر يومًا وتقدم الأوراق إلى مكتب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، علمًا بأنه سيتم استبعاد المرشحين غير المستوفين للشروط.