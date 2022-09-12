اليوم السابع
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البابا تواضروس ينعى الوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:33 م
البابا تواضروس ينعى الوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة الأب القمص أبرآم ميخائيل
كتب محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القمص أبرآم ميخائيل، والتمس عزاءً سمائيًا لكنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفى الوكيل الأسبق للمطرانية الأب القمص أبرآم ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بوادي حوف، والوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة، أمس عن عمر تجاوز 70 سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 29 سنة.

ولد الوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة فى 27 يونيو 1952 وسيم كاهنًا في 19 فبراير 1993، ورسم برتبة القمصية في مارس 2013.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وكيل مطرانيه حلوان

مطرانيه حلوان والمعصره



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