اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير هارى يهنئ والده على تولى عرش بريطانيا.. ويتذكر جدته: لديها "ابتسامة المعدية"‏

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:24 م
الأمير هارى يهنئ والده على تولى عرش بريطانيا.. ويتذكر جدته: لديها "ابتسامة المعدية"‏ الأمير هاري وجدته الراحلة
كتبت - نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تذكر الأمير هاري دوق ساسكس "الابتسامة المعدية" لجدته في تكريم مؤثر للملكة اليزابيث الثانية ‏التي توفيت، ووصف هاري جدته إليزابيث بأنها "بوصلة إرشادية" فى التزامها بالخدمة والواجب، ‏وقال إنه ممتن للحظات الخاصة التي شاركوها.‏
 
وقال،"لقد افتقدناك بالفعل بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم" كما شكر ‏الدوق الملكة على "نصيحتها السليمة".‏
 
وردد الأمير هاري في بيانه الكلمات التي قالها زوج الملكة دوق إدنبرة،"الحياة بالطبع تتكون من فراق ‏أخير وكذلك لقاءات أولى".‏
 
وقال،"جدتي ، في حين أن هذا الفراق الأخير يجلب لنا حزنًا كبيرًا ، فأنا ممتن إلى الأبد لجميع لقاءاتنا ‏الأولى - من ذكريات طفولتي الأولى معك ، إلى لقائك لأول مرة كقائد عام ، إلى في اللحظة الأولى التي ‏قابلت فيها زوجتي الحبيبة وعانقت أحفاد أحفادك المحبوبين أعتز بهذه الأوقات التي شاركتها معك ، ‏والعديد من اللحظات الخاصة الأخرى بينهما"‏
 
وتابع،"لقد نفتقدك بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم وفيما يتعلق ‏بالاجتماعات الأولى ، فإننا نكرم والدي الآن في دوره الجديد كملك تشارلز الثالث.. نحن أيضًا نبتسم ونحن نعلم أن لم شملك أنت وجدك معًا الآن ، وكلاهما معًا في ‏سلام".‏
 
ويُعتقد أن بيانه قد تم تأجيله يومًا وتم إصداره يوم الاثنين احترامًا للذكرى السنوية لهجمات الحادي ‏عشر من سبتمبر.‏
 
وانضمت الزوجتان ميجان وكاثرين إلى الأميرين هاري وويليام في وندسور يوم السبت لمشاهدة بعض ‏الزهور والرسائل التي تركت للملكة.‏
 
في تكريمه يوم السبت ، قال الأمير وليام الذي أصبح الآن أمير ويلز ووريث العرش.. إنه بينما "فقد ‏العالم زعيما استثنائيا" فقد هو "جراني" خاصته.‏

تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III

الأمير هاري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة