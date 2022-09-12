الأمير هارى يهنئ والده على تولى عرش بريطانيا.. ويتذكر جدته: لديها "ابتسامة المعدية"‏

تذكر الأمير هاري دوق ساسكس "الابتسامة المعدية" لجدته في تكريم مؤثر للملكة اليزابيث الثانية التي توفيت، ووصف هاري جدته إليزابيث بأنها "بوصلة إرشادية" فى التزامها بالخدمة والواجب، وقال إنه ممتن للحظات الخاصة التي شاركوها.
وقال،"لقد افتقدناك بالفعل بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم" كما شكر الدوق الملكة على "نصيحتها السليمة".
وردد الأمير هاري في بيانه الكلمات التي قالها زوج الملكة دوق إدنبرة،"الحياة بالطبع تتكون من فراق أخير وكذلك لقاءات أولى".
وقال،"جدتي ، في حين أن هذا الفراق الأخير يجلب لنا حزنًا كبيرًا ، فأنا ممتن إلى الأبد لجميع لقاءاتنا الأولى - من ذكريات طفولتي الأولى معك ، إلى لقائك لأول مرة كقائد عام ، إلى في اللحظة الأولى التي قابلت فيها زوجتي الحبيبة وعانقت أحفاد أحفادك المحبوبين أعتز بهذه الأوقات التي شاركتها معك ، والعديد من اللحظات الخاصة الأخرى بينهما"
وتابع،"لقد نفتقدك بشدة ، ليس فقط من جانبنا ، ولكن من جميع أنحاء العالم وفيما يتعلق بالاجتماعات الأولى ، فإننا نكرم والدي الآن في دوره الجديد كملك تشارلز الثالث.. نحن أيضًا نبتسم ونحن نعلم أن لم شملك أنت وجدك معًا الآن ، وكلاهما معًا في سلام".
ويُعتقد أن بيانه قد تم تأجيله يومًا وتم إصداره يوم الاثنين احترامًا للذكرى السنوية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وانضمت الزوجتان ميجان وكاثرين إلى الأميرين هاري وويليام في وندسور يوم السبت لمشاهدة بعض الزهور والرسائل التي تركت للملكة.
في تكريمه يوم السبت ، قال الأمير وليام الذي أصبح الآن أمير ويلز ووريث العرش.. إنه بينما "فقد العالم زعيما استثنائيا" فقد هو "جراني" خاصته.
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