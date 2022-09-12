اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن الروسي: الانتخابات تؤكد دعم المواطنين للرئيس فلاديمير بوتين

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:00 ص
الأمن الروسي: الانتخابات تؤكد دعم المواطنين للرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الانتخابات التي شهدتها بلاده اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير للرئيس الروسى فلاديمير بوتين في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا الاخبارية عن مدفيديف: "أن الانتخابات تجرى هذا العام في ظروف استثنائية مع استمرار العملية العسكرية الخاصة لحماية المواطنين الروس، وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر في سير الانتخابات".

وكانت روسيا قد شهدت يومي الـ9 والـ11 من سبتمبر الجاري انتخابات على مختلف المستويات، شملت قرابة 4.7 ألف حملة انتخابية في 82 كيانا روسيّا تم خلالها انتخاب 14 حاكما، ونواب 6 مجالس تشريعية، والمجالس المدينة في 12 مركزا إداريا.

 


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