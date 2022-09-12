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الأمم المتحدة: لابد من وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بأوكرانيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:44 م
الأمم المتحدة: لابد من وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بأوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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دعا رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشى، للوقف الفورى لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: أجدد الدعوة التى وجهتها الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للوقف الفورى لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الانسانية والعودة إلى الحوار والدبلوماسية، فلا بد من وقف النزاع فى أوكرانيا.

وأعرب رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن استعداده إذا استدعت الضرورة، إلى استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى انعقدت فى وقت سابق هذا العام بشأن الوضع فى أوكرانيا، موضحا أنه فى ما يتعلق بصفقة الغذاء التى أبرمتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، أنه يتمنى تمديد العمل بالصفقة بعد 120 يوما من دخولها حيز التنفيذ.

وقال رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة : أرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، الذى لعب دور الوسيط فى إبرام صفقة تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.


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