الأمم المتحدة تدين الهجوم على مدنيين كانوا يصطفون لتلقى المساعدات في أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أدان منسق الشؤون الإنسانية دينيس براون، ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا، ماثيو هولينجورث، الهجوم في أوكرانيا الذي أدى إلى مقتل وجرح مدنيين كانوا يصطفون لتلقي المساعدات في قرية مالا توكماتشكا الصغيرة ، في زابوريزكا.

ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا"، فإن المركز الذي أصيب كان يستخدم من قبل السلطات المحلية لتوزيع المساعدات على المدنيين منذ بدء الحرب، حيث تم من خلاله توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والإمدادات الأخرى. داعيا الى ضرورة حماية البنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المرافق التي يتم فيها تقديم المساعدة ، ويجب السماح للمدنيين بالوصول بأمان إلى الإمدادات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها. مضيفا " تتقدم الأمم المتحدة بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ولفت بيان المنظمة الى انه تم تسليم قافلة جديدة محملة بـ 65 طنًا من مواد الإغاثة للأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات القريبة من خط المواجهة في إقليم دونيتسكا، حيث جلبت القافلة المكونة من ست شاحنات الطعام والماء والمستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والأقمشة المشمعة التي ستغطي الاحتياجات الفورية لأكثر من 5000 شخص في أربع مدن على الأقل.

وأكد البيان انه في جميع أنحاء اوكرانيا ، تلقى ما يقرب من 13 مليون شخص مساعدات إنسانية ضرورية منذ بدء الحرب مضيفا " نواصل مفاوضاتنا للتأكد من السعي للوصول بحرية ودون عوائق حتى نتمكن من دعم الناس على جانبي خط المواجهة.