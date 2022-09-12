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افتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس بعد تطويره.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:40 ص
افتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس بعد تطويره.. صور جانب من حفل الافتتاح
كتب محمود راغب

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احتفلت جامعة عين شمس، منذ قليل، بافتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بعد تطويره وتجديده، بمستشفيات الجامعة ، وذلك بحضور د. أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي بالجامعة، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للمشروعات.
 
كما شهد الحفل نواب رئيس الجامعة و ود.مها سيد مدير مركز عكاشة للطب النفسي والدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسى و المشرف على أعمال التطوير، ومديرو المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام ولفيف من الأساتذة والأطباء والمتخصصين، كما شهد الحفل ، الدكتور أشرف حاتم ، والدكتور أحمد ذكى بدر.
 
يذكر أن مركز عكاشة للطب النفسى يقوم بتقديم الرعاية الطبية النفسية عالية الجودة للمرضى النفسيين وضحايا الإدمان ، وهو مركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس ومخصص للإقامة قصيرة المدى.
 
ويتعاون المركز مع الجمعية العالمية للطب النفسى للبحوث والتدريب فى الطب النفسى ، ومنظمة الصحة العالمية للبحوث والتدريب فى الصحة النفسية .
 
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جامعه عين شمس

مركز الطب النفسى

مركز عكاشه للطب النفسي

الدكتور احمد عكاشه



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